03 de Dezembro de 2025 • 22:07

Nioaque

Prefeitura de Nioaque participa da troca de comando do 9º GAC

Durante a cerimônia foi reafirmada a parceria da prefeitura com o Exército Brasileiro

Redação

Publicado em 03/12/2025 às 21:40

Nesta quarta-feira, 03 de dezembro, o prefeito André Guimarães esteve no 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC) para acompanhar a cerimônia oficial de troca de comando da unidade militar, um momento de grande relevância institucional para Nioaque e para o Exército Brasileiro.

O Tenente-Coronel Mardônio assume, a partir de hoje, o comando do 9º GAC, sucedendo a gestão anterior e dando continuidade ao trabalho desempenhado pela tradicional unidade instalada no município.

Durante a solenidade, o prefeito destacou o respeito e a parceria histórica entre o município e o Exército. “É uma honra acompanhar este momento tão importante para o 9º GAC e para Nioaque. A troca de comando simboliza continuidade, responsabilidade e compromisso com a nossa comunidade. O Exército sempre foi um grande parceiro do município, presente nas ações sociais, de apoio institucional e no desenvolvimento local. A Prefeitura seguirá ao lado da instituição, trabalhando de forma integrada pelo bem da nossa população”, afirmou André Guimarães.

O novo comandante agradeceu a presença das autoridades e reforçou que o 9º GAC continuará atuando de forma próxima à comunidade, mantendo seu compromisso com cidadania, disciplina e cooperação.

Com a nova gestão militar, Nioaque fortalece e renova seu vínculo com o Exército Brasileiro — uma relação que faz parte da história e da identidade do município.

