Prefeitura de Nioaque promove ações de conscientização e cuidado com a mulher

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, em parceria com a PROMUSE e a Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início à campanha Agosto Lilás com uma série de ações educativas voltadas à conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

As primeiras atividades foram realizadas nas aldeias indígenas Água Branca, Taboquinha, Cabeceira e Brejão, com palestras, orientações e rodas de conversa destinadas a informar as mulheres e suas famílias sobre os diferentes tipos de violência, seus direitos garantidos por lei, e os canais de denúncia e acolhimento disponíveis.

Simultaneamente, equipes da Coordenadoria e da Assistência Social também realizaram mobilizações no comércio e em pontos estratégicos da área urbana, com a distribuição de materiais informativos e diálogo com a população, reforçando a importância do tema.

De acordo com a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Maria Lúcia Ferreira, as atividades fazem parte de um conjunto de ações programadas para todo o mês de agosto.

“A campanha Agosto Lilás é uma importante ferramenta de mobilização social. Iniciamos nossas ações com foco nas aldeias e no comércio local, levando informação e conscientização diretamente à população. Outras atividades serão realizadas ao longo do mês, sempre com o objetivo de promover a prevenção, o enfrentamento à violência e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres do município”, destacou.

Para a 3° SGT Rosane de Souza Cabreira, Coordenadora Promuse do 11° Batalhão de Polícia Militar, a parceria é fundamental para o fortalecimento da rede de proteção e para garantir que a mensagem chegue com clareza e firmeza em todas as comunidades.

“Nosso compromisso é estar lado a lado da população, promovendo o respeito, a segurança e o apoio necessário para que nenhuma mulher se sinta sozinha na luta contra a violência. A união entre a Polícia Militar e as políticas públicas é o que faz a diferença no dia a dia”, afirmou.

A campanha Agosto Lilás é uma iniciativa nacional e tem como base a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica e familiar.

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a promoção de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e à construção de uma sociedade mais justa, igualitária e segura para todas.

