Prefeitura de Nioaque realiza ações alusivas ao Mês da Mulher

Ideia é valorizar mulheres da cidade / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque realizou, nesta terça (7), o segundo dia de comemorações do mês internacional da mulher na aldeia Taboquinha.

O objetivo principal dessa ação é a valorização e o empoderamento das mulheres, especialmente as que vivem em comunidades tradicionais, por meio de ações que promovem a conscientização, a educação e o diálogo sobre temas relevantes para elas.

As crianças puderam aproveitar os brinquedos, com muita diversão no pula-pula, escorregador inflável e algodão doce.

Dia 08 é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas desde o começo do mês várias ações estão sendo feitas alusivas a data.

O Prefeito Valdir Júnior e a Secretária de Assistência Social, Larissa Martelosso, parabenizaram todas as mulheres e também a equipe envolvida na ação de hoje.