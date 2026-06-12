Prefeitura de Nioaque reforça área da saúde com aquisição de duas caminhonetes 4x4

Duas novas caminhonetes 4x4 passam a integrar os serviços prestados pela rede pública de saúde em Nioaque / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque ampliou a frota da Secretaria Municipal de Saúde com a aquisição de duas novas caminhonetes 4x4, que passam a integrar os serviços prestados pela rede pública no município.

Os veículos serão utilizados para fortalecer o atendimento à população, especialmente em comunidades rurais e localidades de difícil acesso, oferecendo mais agilidade, segurança e melhores condições de deslocamento às equipes de saúde.

O investimento total foi de R$ 640 mil, com recursos obtidos por meio de emenda parlamentar do deputado federal Marcos Pollon (PL), além de contrapartida da Administração Municipal.

Segundo a Prefeitura de Nioaque, uma das caminhonetes ficará à disposição da Secretaria Municipal de Saúde para auxiliar nas demandas administrativas e operacionais da pasta. Já o segundo veículo será destinado à equipe e-Multi, reforçando o atendimento multidisciplinar realizado junto à população e ampliando o suporte às ações da atenção básica.

O prefeito André Guimarães (PP) destacou que o investimento representa um avanço importante para a estrutura da saúde pública do município. Conforme o chefe do Executivo, os veículos vão permitir que as equipes cheguem com mais rapidez e segurança às diferentes regiões de Nioaque, garantindo mais eficiência nos atendimentos.

A secretária municipal de Saúde, Cristiane Gomes, também ressaltou que a aquisição fortalece o trabalho desenvolvido pelas equipes e proporciona melhores condições de atuação aos profissionais da área.

De acordo com a Administração Municipal, o objetivo é continuar investindo na ampliação e modernização da estrutura da saúde, buscando oferecer serviços mais eficientes e melhorar a qualidade de vida da população.