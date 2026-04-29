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ESTRATÉGIA

Prefeitura de Nioaque reforça gestão integrada e planeja novos avanços para o município

O prefeito destacou a importância da atuação integrada entre as secretarias como base para uma gestão eficiente

Assessoria de imprensa

Publicado em 29/04/2026 às 19:36

Atualizado em 29/04/2026 às 20:48

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Assessoria de imprensa

Na tarde desta terça-feira (28), o prefeito André Guimarães reuniu todos os secretários municipais, no gabinete, para mais um encontro de alinhamento estratégico da gestão.

A reunião teve como foco o acompanhamento das ações desenvolvidas por cada secretaria e o planejamento das próximas etapas da administração municipal. Durante o encontro, foram avaliados os resultados já alcançados e discutidas prioridades para os próximos meses, com atenção à execução de projetos, alocação de investimentos e aplicação de recursos oriundos de emendas já garantidas.

O prefeito destacou a importância da atuação integrada entre as secretarias como base para uma gestão eficiente: “A Prefeitura precisa funcionar de forma conectada. Não trabalhamos de forma isolada, mas como uma equipe que dialoga, avalia e constrói soluções em conjunto. Esse alinhamento é fundamental para transformar planejamento em resultados para a população”.

Também foram debatidas estratégias para garantir mais eficiência na execução das ações e maior agilidade na entrega de serviços e obras à comunidade.

O encontro reforça o modelo de gestão adotado pela Prefeitura de Nioaque, pautado na organização, no acompanhamento contínuo das ações e na integração entre as equipes, assegurando que o planejamento se traduza em resultados concretos para a população.

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