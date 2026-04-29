Prefeitura de Nioaque reforça gestão integrada e planeja novos avanços para o município

O prefeito destacou a importância da atuação integrada entre as secretarias como base para uma gestão eficiente
Assessoria de imprensa
Na tarde desta terça-feira (28), o prefeito André Guimarães reuniu todos os secretários municipais, no gabinete, para mais um encontro de alinhamento estratégico da gestão.
A reunião teve como foco o acompanhamento das ações desenvolvidas por cada secretaria e o planejamento das próximas etapas da administração municipal. Durante o encontro, foram avaliados os resultados já alcançados e discutidas prioridades para os próximos meses, com atenção à execução de projetos, alocação de investimentos e aplicação de recursos oriundos de emendas já garantidas.
O prefeito destacou a importância da atuação integrada entre as secretarias como base para uma gestão eficiente: “A Prefeitura precisa funcionar de forma conectada. Não trabalhamos de forma isolada, mas como uma equipe que dialoga, avalia e constrói soluções em conjunto. Esse alinhamento é fundamental para transformar planejamento em resultados para a população”.
Também foram debatidas estratégias para garantir mais eficiência na execução das ações e maior agilidade na entrega de serviços e obras à comunidade.
O encontro reforça o modelo de gestão adotado pela Prefeitura de Nioaque, pautado na organização, no acompanhamento contínuo das ações e na integração entre as equipes, assegurando que o planejamento se traduza em resultados concretos para a população.
Inovação
O sistema se destaca pela eficiência no uso da água, possibilitando maior densidade de peixes por metro cúbico quando comparado aos métodos tradicionais
RECONHECIMENTO
Moção aprovada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul destaca o trabalho da gestão municipal e o avanço da educação no município
PREVENÇÃO
Ação da Secretaria de Saúde orienta sobre uso de EPIs e destaca a importância do cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS