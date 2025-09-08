Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:12

Prefeitura de Nioaque renova frota de ônibus escolar

Parte da frota é composta por veículos zero quilômetro, alguns equipados com ar-condicionado

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 18:48

Atualizado em 08/09/2025 às 18:52

A renovação da frota busca assegurar melhores condições de acesso à educação / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque reforçou o transporte escolar com a entrega de 20 novos ônibus, adquiridos por meio de processo licitatório que estabeleceu como critério a utilização de veículos com até cinco anos de uso. Parte da frota é composta por veículos zero quilômetro, alguns equipados com ar-condicionado.

A medida contempla linhas terceirizadas que atendem comunidades que enfrentavam dificuldades com transporte, como Padroeira, Areias, Palmeira, Uirapuru, Boa Esperança e Conceição. O objetivo é garantir segurança, conforto e regularidade no deslocamento dos estudantes até a escola.

O prefeito André Guimarães destacou a importância do investimento. “Cuidar da educação é, literalmente, viver o que diz nosso slogan: preparando para o futuro. Uma educação forte é a base para transformar a sociedade, e isso se constrói com investimentos. Estamos garantindo qualidade em todos os processos — desde a formação continuada dos professores até o transporte escolar”, afirmou.

De acordo com a administração municipal, a renovação da frota busca assegurar melhores condições de acesso à educação, especialmente para alunos que percorrem longas distâncias diariamente.

