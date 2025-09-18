Prefeitura de Nioaque restabelece abastecimento de água no Assentamento Areias

Divulgação

Após a bomba do poço que abastece o Assentamento Areias apresentar falhas, a Prefeitura de Nioaque agiu rapidamente para garantir o fornecimento de água às residências e aos animais da região. No último sábado (13), a Secretaria Municipal de Obras iniciou o abastecimento emergencial com caminhões-pipa, assegurando o acesso à água durante o período de manutenção.

Nesta quarta-feira (17), os caminhões-pipa começaram a retornar, sinalizando que o serviço de reparo foi concluído e o fornecimento de água normalizado.

O secretário municipal de Obras, César Augusto, comentou sobre a ação emergencial: “Nosso foco era evitar que qualquer morador ficasse sem água. Atuamos de forma rápida e conseguimos atender todas as necessidades do Assentamento Areias. Agora, com a manutenção concluída, o abastecimento está funcionando normalmente.”

Moradores do assentamento também destacaram a importância da iniciativa. Sônia Maria de Carvalho, do lote 77, agradeceu o apoio recebido: “Esse trabalho foi fundamental para todos nós. Com o tempo seco, a chegada rápida do caminhão-pipa foi essencial, principalmente para os animais que dependem da água diariamente. Agradecemos à Prefeitura, à Secretaria de Obras e ao motorista pelo cuidado e atenção. Graças a Deus, o poço já voltou a funcionar.”

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população, mantendo atenção constante às necessidades de todas as comunidades e trabalhando para garantir qualidade de vida e bem-estar a todos os munícipes.

