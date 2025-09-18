Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 19:25

Buscar

Últimas notícias
X
Melhorias

Prefeitura de Nioaque restabelece abastecimento de água no Assentamento Areias

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 18:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

Após a bomba do poço que abastece o Assentamento Areias apresentar falhas, a Prefeitura de Nioaque agiu rapidamente para garantir o fornecimento de água às residências e aos animais da região. No último sábado (13), a Secretaria Municipal de Obras iniciou o abastecimento emergencial com caminhões-pipa, assegurando o acesso à água durante o período de manutenção.

Nesta quarta-feira (17), os caminhões-pipa começaram a retornar, sinalizando que o serviço de reparo foi concluído e o fornecimento de água normalizado.

O secretário municipal de Obras, César Augusto, comentou sobre a ação emergencial: “Nosso foco era evitar que qualquer morador ficasse sem água. Atuamos de forma rápida e conseguimos atender todas as necessidades do Assentamento Areias. Agora, com a manutenção concluída, o abastecimento está funcionando normalmente.”

Moradores do assentamento também destacaram a importância da iniciativa. Sônia Maria de Carvalho, do lote 77, agradeceu o apoio recebido: “Esse trabalho foi fundamental para todos nós. Com o tempo seco, a chegada rápida do caminhão-pipa foi essencial, principalmente para os animais que dependem da água diariamente. Agradecemos à Prefeitura, à Secretaria de Obras e ao motorista pelo cuidado e atenção. Graças a Deus, o poço já voltou a funcionar.”

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população, mantendo atenção constante às necessidades de todas as comunidades e trabalhando para garantir qualidade de vida e bem-estar a todos os munícipes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Nioaque realiza audiência pública para elaboração do PPA 2026-2029 e LOA 2026

Em Rio Brilhante

Escola de Nioaque participa neste sábado dos jogos escolares

Se precisar, peça ajuda

Nioaque debate saúde mental em seminário da campanha Setembro Amarelo

Prefeitura de Nioaque renova frota de ônibus escolar

Uirapuru é campeão do Campeonato de Veteranos em Nioaque

Prefeitura de Nioaque cascalha 16km de rua em bairro

Cidades

Prefeitura de Nioaque renova frota de ônibus escolar

Publicidade

Nioaque

Prefeitura de Nioaque cascalha 16km de rua em bairro

ÚLTIMAS

Meio Ambiente

Brigadistas voluntários fazem aceiro para evitar incêndios em Corumbá

Ação foi realizada na região da Barra do São Lourenço para prevenção de incêndios

Polícia

PRF e PMMS apreendem mais de 1 tonelada de maconha em Maracaju

Ação conjunta também apreendeu cigarros contrabandeados e veículos roubados na BR-267

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo