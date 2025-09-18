Prefeitura de Nioaque restabelece abastecimento de água no Assentamento Areias

A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população
Divulgação
Após a bomba do poço que abastece o Assentamento Areias apresentar falhas, a Prefeitura de Nioaque agiu rapidamente para garantir o fornecimento de água às residências e aos animais da região. No último sábado (13), a Secretaria Municipal de Obras iniciou o abastecimento emergencial com caminhões-pipa, assegurando o acesso à água durante o período de manutenção.
Nesta quarta-feira (17), os caminhões-pipa começaram a retornar, sinalizando que o serviço de reparo foi concluído e o fornecimento de água normalizado.
O secretário municipal de Obras, César Augusto, comentou sobre a ação emergencial: “Nosso foco era evitar que qualquer morador ficasse sem água. Atuamos de forma rápida e conseguimos atender todas as necessidades do Assentamento Areias. Agora, com a manutenção concluída, o abastecimento está funcionando normalmente.”
Moradores do assentamento também destacaram a importância da iniciativa. Sônia Maria de Carvalho, do lote 77, agradeceu o apoio recebido: “Esse trabalho foi fundamental para todos nós. Com o tempo seco, a chegada rápida do caminhão-pipa foi essencial, principalmente para os animais que dependem da água diariamente. Agradecemos à Prefeitura, à Secretaria de Obras e ao motorista pelo cuidado e atenção. Graças a Deus, o poço já voltou a funcionar.”
A Prefeitura de Nioaque reforça seu compromisso com a população, mantendo atenção constante às necessidades de todas as comunidades e trabalhando para garantir qualidade de vida e bem-estar a todos os munícipes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Se precisar, peça ajuda
Prefeitura de Nioaque renova frota de ônibus escolar
Uirapuru é campeão do Campeonato de Veteranos em Nioaque
Prefeitura de Nioaque cascalha 16km de rua em bairro
Meio Ambiente
Ação foi realizada na região da Barra do São Lourenço para prevenção de incêndios
Polícia
Ação conjunta também apreendeu cigarros contrabandeados e veículos roubados na BR-267
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS