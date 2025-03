Prefeitura de Nioaque revitaliza espaÃ§o e oferece acolhida aos motoristas da educaÃ§Ã£o

Divulgação: Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura Municipal de Nioaque concluiu a revitalização do prédio Guilherme Corrêa – Extensão Marizete Braga Ramos, situado ao lado do Novo Hotel, no trevo da cidade.

O espaço, que permaneceu abandonado por anos, passou por um processo de limpeza e organização, sendo transformado em garagem e ponto de apoio para os motoristas que atuam no transporte escolar da rede municipal de ensino.

Na manhã de hoje, a Prefeitura promoveu uma acolhida especial aos motoristas, oferecendo um café da manhã como forma de reconhecer a importância desses profissionais no transporte dos alunos.

A ação demonstra o compromisso da gestão municipal em valorizar os motoristas e proporcionar melhores condições de trabalho para a categoria.



*Com informações da assessoria