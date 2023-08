Prefeitura de Nioaque segue com a Campanha do Agasalho 2023

A população pode doar roupas, agasalhos, cobertores nos pontos de coleta espalhados no município / Divulgação

A população nioaquense está respondendo positivamente e participando da “Campanha do Agasalho 2023”, pela Prefeitura de Nioaque. Nesta segunda-feira, dia 14, foi feita a entrega de agasalhos e cobertores no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), para as pessoas que mais precisam do centro da cidade e também dos bairros.

Segundo a prefeitura, a população pode doar roupas, agasalhos, cobertores nos pontos de coleta espalhados no município, que serão separadas pela equipe da Secretaria de Assistência Social e depois entregues para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

“É gratificante saber que as entregas já foram feitas nas aldeias, assentamentos e comunidades quilombolas, levando calor e cuidado para quem mais precisa", disse o prefeito de Nioaque e presidente da Assomasul, Valdir Júnior, e a Sscretária de Assistência Social e primeira-dama do município, Larissa Martelosso.