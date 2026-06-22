Prefeitura e Agraer promovem grande mutirão de atendimento à população rural em Nioaque

Mutirão Agraer será realizado no Assentamento Nioaque, oferecendo mais de 30 serviços gratuitos para produtores rurais e suas famílias / Divulgação

Garantir que os serviços públicos cheguem a quem vive mais distante dos centros urbanos é um dos desafios enfrentados pelos municípios brasileiros. Em Nioaque, essa realidade tem sido encarada com planejamento e aproximação das comunidades rurais. Na quinta (25) e na sexta-feira (26), das 08h às 16h, a Prefeitura de Nioaque, em parceria com a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e diversas instituições estaduais e federais, promoverá o Mutirão Agraer, uma grande ação de cidadania, desenvolvimento e atendimento à população do campo.

O evento será realizado na Escola Municipal Noé Nogueira – Polo, localizada no Assentamento Nioaque (Colônia da Conceição), reunindo mais de 30 serviços gratuitos voltados aos produtores rurais, assentados e suas famílias. Mais do que uma ação pontual, o mutirão representa uma estratégia de aproximação entre o poder público e as comunidades rurais, facilitando o acesso a atendimentos que muitas vezes exigem deslocamentos para a área urbana.

Durante os dois dias de programação, a população terá acesso a serviços nas áreas de saúde, assistência social, agricultura familiar, crédito rural, regularização fundiária, cidadania, previdência social, qualificação profissional, meio ambiente e desenvolvimento econômico.

Entre os atendimentos disponíveis estarão a emissão e atualização do CAF (Cadastro da Agricultura Familiar), orientações sobre linhas de crédito rural, atualização do Cadastro Único, emissão da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), vacinação, atendimento médico, exames preventivos, orientações previdenciárias e regularização documental.

A ação reunirá instituições como Agraer, Semadesc, Banco do Brasil, Sebrae, Senar, Sistema OCB/MS, Incra, Receita Federal, Defensoria Pública, Detran-MS, Energisa, Iagro, Imasul, além de secretarias municipais e órgãos estaduais e federais parceiros.

Para o prefeito André Guimarães, iniciativas como essa representam um avanço importante na democratização do acesso aos serviços públicos.

“Nosso compromisso é fazer com que os serviços cheguem até as pessoas. Muitas famílias vivem longe da área urbana e nem sempre conseguem acessar determinados atendimentos com facilidade. Quando levamos esses serviços para dentro das comunidades, estamos garantindo cidadania, criando oportunidades e melhorando a qualidade de vida da população rural. É uma ação que fortalece quem produz, quem trabalha e quem ajuda a construir o desenvolvimento de Nioaque todos os dias”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, reforçou que a iniciativa foi construída para atender demandas reais das comunidades.

“O produtor rural precisa de acesso à informação, crédito, documentação, assistência técnica e qualificação. Reunir tudo isso em um único espaço facilita a vida das famílias e fortalece a atividade produtiva. É uma oportunidade para resolver demandas, acessar programas e criar novas perspectivas para quem vive no campo”, afirmou.

A realização do Mutirão Agraer reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque com uma gestão presente, que aproxima os serviços públicos da população e trabalha para garantir mais oportunidades, desenvolvimento e qualidade de vida para quem vive e produz no campo.