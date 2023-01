Prefeitura e Sanesul iniciam obras para estação de tratamento de esgoto em Nioaque

Unidade de tratamento / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Nioaque compartilhou nesta segunda-feira (16) imagens sobre o início da nova Estação de Tratamento de Esgoto.

A nova unidade irá atender todos os moradores da cidade. De acordo com a empresa, foram investidos R$ 13 milhões no setor de esgotamento sanitário.

Com recursos próprios da Sanesul como parte do programa Avançar Cidades, a ordem de serviço prevê construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), execução de 24.4 quilômetros de rede coletora de esgoto, 905 ligações domiciliares e quatro elevatórias.

Com 38.65% da área de cobertura do esgoto, atualmente, Nioaque é uma das principais cidades turísticas e culturais do Estado que também está dentro da meta da universalização do setor a partir da conclusão das próximas obras de ampliação da rede coletora de esgoto, conforme planejamento da companhia de saneamento.