Prefeitura e Sebrae discutem estratégias para programa Cidade Empreendedora

Os representantes do Sebrae destacaram a importância da parceria com a prefeitura / Divulgação

A Prefeitura Municipal de Nioaque realizou uma reunião com representantes do Sebrae por meio do programa Cidade Empreendedora. O encontro contou com a presença dos secretários municipais e teve como objetivo discutir estratégias e ações para promover o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo na região.

Durante a reunião, foram apresentados os resultados das ações já realizadas pelo programa, bem como as próximas etapas do ciclo de oficinas que estão em andamento. Foram discutidos também projetos de incentivo ao empreendedorismo e desenvolvimento de novos negócios.

Os representantes do Sebrae destacaram a importância da parceria com a prefeitura e ressaltaram que o programa Cidade Empreendedora tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico local, garantir a geração de emprego e renda na região.

Os secretários municipais se comprometeram em dar continuidade ao trabalho em conjunto com o Sebrae e implementar as ações de permanência na reunião, visando o crescimento e fortalecimento da economia local.