Prefeitura e Sebrae lançam na próxima semana Plano de Desenvolvimento Econômico

Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), lançará no próximo dia 14 o Plano de Desenvolvimento de Econômico de Nioaque. O plano tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da região, promover a geração de emprego e renda, além de fortalecer as empresas locais.

O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes do Sebrae e da comunidade empresarial de Nioaque. Durante o lançamento, serão apresentados os principais pontos do plano, bem como as estratégias e ações que serão desenvolvidas para alcançar os objetivos propostos.

O Plano de Desenvolvimento de Nioaque é fruto de um trabalho conjunto entre a Prefeitura e o Sebrae, que buscou identificar as principais necessidades e potencialidades do município para elaborar um plano que atenda às demandas locais.

Com essa iniciativa, espera-se promover o crescimento econômico de Nioaque e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.

A Prefeitura de Nioaque convida a todos os interessados para participar do lançamento do Plano de Desenvolvimento de Nioaque, que será realizado no dia 14 de abril, às 8h, no auditório da Câmara Municipal. Venha fazer parte desse momento importante para o futuro de nossa cidade!