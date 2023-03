Prefeitura inicia atividades sobre o Mês Internacional da Mulher

Serão realizadas brincadeiras e jogos educativos, além de palestras informativas sobre violência doméstica / Divulgação

A Coordenadoria da Mulher e a Coordenadoria da Igualdade Racial de Nioaque se unem para celebrar o Mês Internacional da Mulher. Durante todo o mês de março, a Prefeitura de Nioaque vai realizar diversas atividades em parceria com as Secretarias de Assistência Social, Saúde, Educação, Desenvolvimento Rural e Sustentável, Programa Mais Social e SEBRAE.

Serão realizadas brincadeiras e jogos educativos, além de palestras informativas para conscientizar a população sobre a importância da igualdade e combate à violência contra a mulher. As atividades também serão realizadas para a promoção da saúde da mulher, com orientações sobre prevenção de doenças e acesso aos serviços de saúde.

A parceria com a Secretaria de Assistência Social irá fornecer apoio e orientações para as mulheres em situação de vulnerabilidade, com o setor de Cadastro Único, o Programa Auxílio Brasil oferecerá suporte financeiro para quem precisa. Já a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentável irá trabalhar na conscientização da renda da mulher, com ações voltadas para a agricultura familiar.

O SEBRAE estará oferecendo capacitações e orientações para as mulheres empreendedoras, com o objetivo de fomentar o empreendedorismo feminino e fortalecer a economia local.

Por fim, a Coordenadoria da Mulher e a Coordenadoria da Igualdade Racial esperam que o Mês Internacional da Mulher seja um momento de reflexão, conscientização e ação para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos.

Confira a programação completa!

06 de março às 14h Aldeia BREJÃO Centro Comunitário

07 de março às 14h Aldeia TABOQUINHA Centro Comunitário

08 de março às 14h Aldeia ÁGUA BRANCA Centro Comunitário

09 de março às 14h Aldeia CABECEIRA Centro Comunitário

10 de março às 14h Bairro Monte Alto Quilombo Araújo Ribeiro

13 de março às 14h Bairro Jockey Clube Centro Comunitário

14 de março às 14h Bairro Largo da Baía Centro Comunitário

15 de março às 14h P. A. Uirapuru Centro Comunitário

16 de março às 14h P. A. Nioaque - Conceição Centro Comunitário

18 de março Das 16h às 22h - Feira Mulheres Empreendedoras Praça dos Heróis

20 de março às 08h 30 min P. A. Boa Esperança Centro Comunitário

20 de março às 14h P. A. Anda Lucia Centro Comunitário

21 de março às 08h 30min P. A. Padroeira do Brasil Centro Comunitário (Valdecir)

21 de março às 14h P. A. Padroeira do Brasil Centro do Cruzeiro (Cruzeiro)

22 de março às 8h:30 min P. A. Areias Centro Comunitário

23 de março às 8h:30 min P. A. Palmeiras Centro Comunitário

24 de março às 8h30min Bairro São Miguel Salão Igreja Católica

24 de março às 14h Bairro Nova Esperança Área Livre – Campinho

27 de março às 8h30min Bairro Santa Amélia Igreja Católica