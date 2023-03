Prefeitura inicia Ciclo de Oficinas de 2023

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os produtores locais no âmbito do empreendedorismo / Divulgação

A Prefeitura Municipal de Nioaque, em parceria com o Sebrae/MS e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, tem o prazer de anunciar o início do Ciclo de Oficinas de 2023 do programa Cidade Empreendedora. A primeira oficina, intitulada "Desenvolvimento do Associativismo", ocorreu nesta terça-feira e foi ministrada pelo consultor Saulo Meneguite.

Durante um workshop, os líderes e produtores rurais de Nioaque receberam orientações sobre a importância da formalização dos negócios e as vantagens do associativismo para os produtores rurais. A formação de uma associação permite que os produzam uma representação coletiva e possam obter benefícios como a obtenção de um CNPJ e melhores preços na compra de produtos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer os produtores locais no âmbito do empreendedorismo e do desenvolvimento do associativismo, fornecendo conhecimento e capacitação para que possam tomar decisões autônomas em seus negócios.

Os próximos dois encontros estão programados para os dias 21 e 28 de março e visam continuar proporcionando orientações e capacitação aos produtores locais de Nioaque. Agradecemos ao Sebrae/MS e à Secretaria de Desenvolvimento Rural pela parceria e apoio nesse importante projeto para o desenvolvimento econômico de nossa cidade.