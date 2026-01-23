Prefeitura lança Nioaque Folia 2026 e fortalece cultura, lazer e economia local

Divulgação/ Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, lançou oficialmente o Nioaque Folia 2026. Evento que integra o calendário cultural do município e será realizado entre os dias 14 e 16 de fevereiro. A programação reúne atrações musicais e atividades voltadas às famílias, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, o incentivo ao lazer e a promoção da convivência social.

Além do caráter festivo, o Nioaque Folia exerce um papel estratégico no fortalecimento da economia local. Durante os dias de evento, há um aumento significativo na movimentação do comércio, bares, restaurantes, ambulantes, serviços de hospedagem, transporte e demais setores ligados à cadeia produtiva do turismo e do entretenimento, gerando renda e oportunidades de trabalho temporário para a população.