Prefeitura lança Nioaque Folia 2026 e fortalece cultura, lazer e economia local

A programação reúne atrações musicais e atividades voltadas às famílias
Divulgação/ Nioaque
A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, lançou oficialmente o Nioaque Folia 2026. Evento que integra o calendário cultural do município e será realizado entre os dias 14 e 16 de fevereiro. A programação reúne atrações musicais e atividades voltadas às famílias, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, o incentivo ao lazer e a promoção da convivência social.
Além do caráter festivo, o Nioaque Folia exerce um papel estratégico no fortalecimento da economia local. Durante os dias de evento, há um aumento significativo na movimentação do comércio, bares, restaurantes, ambulantes, serviços de hospedagem, transporte e demais setores ligados à cadeia produtiva do turismo e do entretenimento, gerando renda e oportunidades de trabalho temporário para a população.
O secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Dionas Martins, destacou que o evento é planejado com foco no desenvolvimento do município e na inclusão de diferentes públicos.“O Nioaque Folia é uma ação que vai além do entretenimento. Ele impulsiona a economia local, valoriza os artistas, fortalece os pequenos empreendedores e proporciona momentos de lazer e convivência para as famílias. É um evento que movimenta a cidade e reafirma o potencial cultural e turístico de Nioaque”, afirmou.
Com programação diversificada e planejamento voltado à organização e à segurança do público, o Nioaque Folia 2026 reafirma o compromisso da Prefeitura de Nioaque com a promoção da cultura, do lazer e do desenvolvimento econômico, fortalecendo a identidade cultural do município e estimulando a participação da população nioaquense.
