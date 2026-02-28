Prefeitura realiza Acolhida 2026 e reforÃ§a compromisso com a qualidade da EducaÃ§Ã£o

Prefeito de Nioaque / Assessoria de Impensa

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na manhã deste sábado (28), no Ginásio Doca, a Acolhida 2026 dos servidores da Educação. O encontro marcou o início do ano letivo com um momento especial de integração, formação e fortalecimento do compromisso coletivo com a qualidade do ensino na rede municipal.

Com uma programação organizada para contemplar todos os setores, a acolhida reforçou uma mensagem clara: na educação, cada função é essencial. Professores, motoristas, merendeiras, atendentes de creche, vigias, equipe administrativa e zeladoria participaram de atividades específicas, promovendo capacitação, troca de experiências e alinhamento de propósitos.

O prefeito André Guimarães destacou os avanços conquistados pela rede municipal e a importância do envolvimento de cada servidor nesse processo: “Temos avançado de forma significativa, com resultados importantes como os recursos do VAAR e a conquista do Selo Ouro. Isso é fruto do empenho coletivo. Cada servidor tem participação direta nessas conquistas. Quando trabalhamos unidos, com responsabilidade e propósito, quem ganha é o nosso aluno e o futuro de Nioaque”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, reforçou que o momento foi pensado para renovar o compromisso com a chamada Pedagogia do Exemplo e com a formação integral dos estudantes: “Mais do que abrir o calendário letivo, abrimos um novo ciclo de compromisso. Educação é feita por pessoas e para pessoas. Cada servidor, em sua função, contribui diretamente para o desenvolvimento dos nossos alunos. Precisamos fortalecer o respeito, a união e o sentimento de pertencimento entre nós. Quando todos entendem seu papel, os resultados acontecem de forma natural e consistente”, destacou a secretária.

A programação contou com palestras e formações específicas. Os motoristas do transporte escolar participaram de um momento orientativo com profissionais do DETRAN e da Polícia Rodoviária Federal, reforçando a importância da segurança e da responsabilidade no transporte dos estudantes. Também houve formação para atendentes de creche, roda de conversa com a equipe de zeladoria, diálogo com os vigias e curso voltado à manipulação dos alimentos da merenda escolar, fortalecendo os protocolos de qualidade e segurança alimentar.

Os professores participaram ainda de uma palestra dinâmica sobre saúde emocional, que uniu reflexão, leveza e interação, promovendo acolhimento e motivação para o início do ano letivo.

A zeladora Iracema Barbosa compartilhou sua experiência durante o evento, ressaltando o sentimento de valorização: “Foi uma experiência muito enriquecedora. As palestras nos fizeram refletir sobre responsabilidade e sobre o quanto cada um de nós é importante dentro da escola. Aprendemos coisas que levamos para o trabalho e para a vida. Saio daqui mais motivada e com ainda mais orgulho de fazer parte da Educação de Nioaque”, afirmou.

A Acolhida 2026 reafirma o compromisso da gestão municipal com uma educação cada vez mais humanizada, participativa e orientada a resultados. Mais do que um evento de abertura, o encontro simboliza o fortalecimento de uma rede que trabalha unida, com visão de futuro e a convicção de que investir nas pessoas é o caminho para transformar realidades.