08 de Março de 2026 • 19:45

Comemoração

Primeira corrida noturna de Nioaque celebra o Dia da Mulher

Evento reuniu atletas de diferentes idades na noite deste sábado (7), em um evento realizado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Assessoria de Comunicação

Publicado em 08/03/2026 às 09:03

Atualizado em 08/03/2026 às 17:34

Assessoria de Comunicação

A primeira corrida noturna da história de Nioaque reuniu atletas, famílias e participantes de diferentes idades na noite deste sábado (7), em um evento realizado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Com largada às 18h30, em frente ao Estádio Municipal, a programação contou com Corrida Kids, caminhada de 3 km e corrida de 5 km, permitindo a participação de pessoas com diferentes níveis de preparo físico. A iniciativa foi aberta a toda a comunidade e reuniu homens, mulheres e crianças em um momento de integração e incentivo à prática esportiva.

Além do caráter esportivo, o evento também teve um viés solidário. As inscrições foram realizadas mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a entidades assistenciais do município.

O prefeito André Guimarães destacou o impacto positivo da iniciativa para a comunidade. “Foi emocionante ver tantas pessoas participando da primeira corrida noturna de Nioaque. O esporte tem esse poder de reunir as pessoas e fortalecer os laços da comunidade”, afirmou.

O organizador da corrida, Afonso Brandão, ressaltou a grande adesão da população. “Tivemos participação de mulheres, homens, crianças e atletas de diferentes níveis. Isso mostra que o esporte tem um grande poder de mobilização”, disse.

A prova também contou com participação de atletas locais. Débora Silva, que conquistou o terceiro lugar, destacou a importância de iniciativas que incentivam a prática esportiva.

A corrida foi organizada pela Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com apoio da Fundesporte e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

