Primeira corrida noturna de Nioaque celebra o Dia da Mulher

A primeira corrida noturna da história de Nioaque reuniu atletas, famílias e participantes de diferentes idades na noite deste sábado (7), em um evento realizado em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.



Com largada às 18h30, em frente ao Estádio Municipal, a programação contou com Corrida Kids, caminhada de 3 km e corrida de 5 km, permitindo a participação de pessoas com diferentes níveis de preparo físico. A iniciativa foi aberta a toda a comunidade e reuniu homens, mulheres e crianças em um momento de integração e incentivo à prática esportiva.

Além do caráter esportivo, o evento também teve um viés solidário. As inscrições foram realizadas mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado a entidades assistenciais do município.

O prefeito André Guimarães destacou o impacto positivo da iniciativa para a comunidade. “Foi emocionante ver tantas pessoas participando da primeira corrida noturna de Nioaque. O esporte tem esse poder de reunir as pessoas e fortalecer os laços da comunidade”, afirmou.

O organizador da corrida, Afonso Brandão, ressaltou a grande adesão da população. “Tivemos participação de mulheres, homens, crianças e atletas de diferentes níveis. Isso mostra que o esporte tem um grande poder de mobilização”, disse.

A prova também contou com participação de atletas locais. Débora Silva, que conquistou o terceiro lugar, destacou a importância de iniciativas que incentivam a prática esportiva.

A corrida foi organizada pela Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, com apoio da Fundesporte e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.