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ProduÃ§Ã£o de leite em Nioaque ganha valor com fabricaÃ§Ã£o artesanal de iogurte

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 10:53

Atualizado em 16/03/2026 Ã s 11:31

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DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Nioaque

No interior de Mato Grosso do Sul, uma iniciativa da agricultura familiar vem chamando atenção pela inovação e pelo potencial de geração de renda. Em Nioaque, o produtor rural Denilson Andrea decidiu transformar o leite produzido na própria propriedade em iogurte artesanal, agregando valor à produção e abrindo novas oportunidades no campo.

A história começou com uma mudança importante na atividade desenvolvida pela família. Durante muitos anos, a propriedade era voltada à criação de gado de corte. Buscando alternativas para melhorar a renda, Denilson decidiu investir na produção de leite, iniciando o trabalho com apenas cinco vacas leiteiras.

Com o tempo, a produção foi crescendo e hoje a propriedade já alcança cerca de 500 litros de leite produzidos. Parte desse volume passou a ser transformado em iogurte artesanal, após um período de testes e aprendizado até chegar ao sabor e à qualidade desejados.

“Começamos pequenos, com poucas vacas e muita vontade de fazer dar certo. Aos poucos fomos aprendendo, pesquisando e melhorando nosso trabalho. O iogurte surgiu justamente dessa busca por agregar valor ao leite que produzimos aqui na propriedade. Ainda estamos aprendendo todos os dias, mas é muito gratificante ver as pessoas gostando do produto e reconhecendo o trabalho que é feito com tanto cuidado”, conta o produtor.

A produção, que começou de forma experimental para consumo da própria família, evoluiu gradativamente. Atualmente, cada remessa pode chegar a mais de 200 litros de iogurte, permitindo iniciar a distribuição do produto no comércio local.

O projeto conta com acompanhamento técnico por meio de parceria entre a Prefeitura de Nioaque e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que oferece orientação voltada à agroindustrialização dentro das propriedades rurais.


A técnica do Senar responsável pelo acompanhamento da propriedade, Rafaela Straliotto, explica que o trabalho envolve apoio técnico e gerencial para que produtores consigam transformar a matéria-prima em produtos com valor agregado e comercializá-los de forma regular: “O programa de Assistência Técnica e Gerencial acompanha produtores que desejam transformar a matéria-prima em alimentos e comercializar seus produtos. No caso do Denilson, realizamos visitas mensais à propriedade com orientações sobre manejo, manipulação de alimentos, estrutura das instalações e gestão da produção. Em cerca de oito meses de acompanhamento ele conseguiu se formalizar e iniciar a comercialização do iogurte”, explica.

Para o prefeito de Nioaque, André Guimarães, iniciativas como essa mostram o potencial da agricultura familiar quando recebe apoio técnico e incentivo: “A agricultura familiar tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso município. Nosso compromisso é continuar apoiando os produtores para que possam inovar, agregar valor ao que produzem e gerar novas oportunidades de renda no campo”, afirmou.

A iniciativa demonstra o potencial da agroindustrialização dentro da agricultura familiar, permitindo que produtores ampliem a renda e fortaleçam a produção local, com produtos de alto valor agregado.

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