Produtor rural colhe raízes de mandiocas gigantes

Arquivo pessoal

Em Nioaque, o produtor rural Antônio, de 73 anos, morador da comunidade Araújo e Ribeiro, cultiva mandioca em sua propriedade.

Na tarde da última quarta-feira (22), após uma forte chuva com ventos, Antônio foi verificar sua plantação de mandioca e acabou arrancando duas raízes muito acima do tamanho normal.

Ele ficou surpreso e feliz com o resultado, já que não esperava encontrar algo tão grande em sua plantação.

"Eu estava deixando esse pé porque já havia arrancado algumas raízes grandes de mandioca. Devido ao tempo, acabou tombando e eu precisei arrancá-las. Fiquei surpreso com o tamanho delas. Vou dividir as ramas entre meus oito filhos”, disse.

Agora, planeja dividir a colheita com seus oito filhos, que com certeza vão ficar felizes. Ele também acredita que a qualidade da terra em que plantou a mandioca contribuiu para o tamanho das raízes.

A mandioca é uma planta muito comum no Brasil e é cultivada principalmente na região nordeste do país. É uma raiz rica em carboidratos e é utilizada em diversos pratos da culinária brasileira, como a famosa "farofa" e o "pirão". Além disso, a mandioca também é uma importante fonte de renda para muitos agricultores do país.

A história do senhor Antônio serve como um exemplo de como uma boa terra para plantar pode fazer toda a diferença na colheita de um agricultor. Com cuidado e dedicação, é possível obter resultados surpreendentes e ter uma produção saudável e abundante.