Programa Inspira Jovem é lançado em aldeia de Nioaque

A Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude, com apoio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Povos Originários, realizou o lançamento do Programa Inspira Jovem, na Aldeia Brejão – Terra Indígena de Nioaque. A ação fez parte da programação da 8ª Assembleia da Juventude Terena.

Segundo a resolução publicada no Diário Oficial do Estado, o programa tem a finalidade de fomentar estratégias de promoção, prevenção, acolhimento e fortalecimento de ações voltadas à saúde mental dos jovens sul-mato-grossenses na faixa etária de 15 a 29 anos, por meio de articulação intersetorial entre órgãos governamentais, iniciativa privada, sociedade civil, conselhos de direitos e demais entidades envolvidas.

Entre os objetivos do programa está a promoção de ações para a conscientização sobre saúde mental e desenvolvimento de estratégias de enfrentamento ao sofrimento e adoecimento psíquicos que afetam a juventude; divulgação da sistemática da rede pública de atenção psicossocial voltada para os jovens, além da capacitação continuada e o fortalecimento de profissionais da rede pública de saúde mental, assistência social e educação, das equipes multidisciplinares e das lideranças juvenis de organizações da sociedade civil envolvidas na rede pública de atenção psicossocial.

O programa também prevê o desenvolvimento e disseminação de materiais educativos acessíveis, voltados à orientação da juventude e de multiplicadores sobre saúde mental, como cartilhas, vídeos, podcasts e outros formatos adaptados à linguagem e à realidade da juventude sul-mato-grossense.

Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza, explica que o nome do programa veio justamente da inspiração que a juventude indígena traz. “Na verdade, são vocês que nos inspiram a lutar. Hoje, aqui na 8ª Assembleia vejo jovens guarani, terena, kadiwéu, kinikinau dando as mãos e lutando por um futuro para vocês e para a próxima geração”.

Para o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, o Inspira Jovem é um marco em Mato Grosso do Sul e resultado do projeto da Semana Estadual da Juventude, que ao longo do segundo semestre de 2024 impactou mais de 17 mil jovens entre indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas.

“É um marco para a Secretaria da Cidadania, porque agora temos uma base legal, uma fundamentação por meio do decreto para darmos continuidade, ampliar e deixar o projeto mais robusto, lembrando do nosso objetivo de municipalização do Governo do Estado, lembrando de valorizar os recortes indígenas, essas juventudes indígenas”, ressalta Jessé.