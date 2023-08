Projeto Reviva Vôlei realiza Torneio de Férias

O Projeto Reviva Vôlei, através da sua coordenadora Tide Aquino, realizou no último domingo (30) ,na quadra de areia do Estádio Municipal Mauro Resstel, o torneio de vôlei de praia 4×4 misto, com a participação de 32 atletas divididos em 8 equipes via sorteio.

Os primeiros colocados tiveram premiação em dinheiro e medalhas.

O evento teve com apoio do Secretário de Educação Emerson Ramos, que esteve presente no local prestigiando o evento.

Contamos também com o apoio e presença do Vereador Seco, que realizou a entrega das premiações.

Sem deixar de agradecer ao apoio do Secretário de Esportes Agenor Barbosa que cedeu o espaço para que o evento pudesse ser realizado, bem como o Secretário de Desenvolvimento Rural Luis Fina que cedeu as tendas para que os atletas e espectadores pudessem ficar no loca