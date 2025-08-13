Projeto doa 150 celulares para escolas indígenas de Nioaque

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, entregou 150 celulares do projeto “Transforme” para estudantes da Escola Estadual Indígena Angelina Vicente e da Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza, em Nioaque.



Os aparelhos recondicionados irão atender cerca de 60 alunos da instituição estadual e 90 da municipal, ambas localizadas na aldeia Brejão. As escolas também recebem estudantes das aldeias Taboquinha, Água Branca e Cabeceira. A doação foi feita a partir de solicitação da Câmara Municipal de Nioaque.



O projeto “Transforme”, criado em 2021, reaproveita celulares apreendidos em unidades prisionais, que antes eram destinados à destruição, para uso educacional. Os aparelhos são disponibilizados pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen), restaurados, formatados e higienizados por acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e, em seguida, repassados a estudantes da rede pública.



Desde a criação, a iniciativa já distribuiu mais de 1,2 mil aparelhos, com prioridade para comunidades indígenas e rurais. Em Nioaque, a ação visa ampliar o acesso a recursos digitais no ensino e reduzir desigualdades no uso de tecnologia educacional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!