Nioaque promove Feira Noturna de Mulheres Empreendedoras

Divulgação

A cidade de Nioaque será palco de um evento muito especial: a feira noturna de mulheres empreendedoras, que acontece no próximo domingo (19). O objetivo do evento é reunir mulheres de todas as idades, etnias e classes sociais que possuam seus próprios negócios, para que possam apresentá-los ao público e estabelecer contatos profissionais.

Conforme a Prefeitura de Nioaque, o evento é uma oportunidade para que mulheres empreendedoras possam mostrar seus produtos, serviços e ideias para um público diverso, que vai desde curiosos e admiradores possíveis até investidores e clientes. Além disso, é uma oportunidade para que elas possam se conectar com outras mulheres empreendedoras, trocando ideias, experiências e conhecimentos.

A feira noturna de mulheres empreendedoras é um espaço de empoderamento feminino, já que as empreendedoras têm a chance de mostrar que são capazes de administrar seus próprios negócios, e que são uma força a ser reconhecida no mundo dos negócios. A feira também é uma oportunidade para que mulheres que ainda não se sentem seguras empreendendo possam se inspirar em outras mulheres que já estão no caminho do empreendedorismo.

A feira noturna de mulheres empreendedoras é um evento imperdível para quem quer conhecer mais sobre o empreendedorismo feminino e apoiar mulheres que estão empreendendo. O evento será realizado no dia 19 de março, na Praça Central de Nioaque, e a entrada é gratuita. Venha conferir e apoiar essas empreendedoras talentosas