Público lota shows em comemoração aos 175 anos de Nioaque

Divulgação

A grade de programação festiva do Nioaque Folia 175 anos, agradou a população em geral e prova disso foi o grande público presente no último sábado (6), domingo (7) e segunda-feira (8), na sede da Colônia Conceição, local da festa.

No primeiro dia da festa, a animação ficou por conta de Jhony & Marcos (dupla prata-da-casa), e do grupo de baile Zíngaro, considerado um dos mais grupos do estado pelos baileiros.

No domingo (07), véspera de feriado a animação começou cedo, lá pelas 18h, com grupo Zíngaro, logo após teve a dupla Luís Goiano & Girsel da Viola e no final show nacional com Baitaca, para milhares de pessoas.

Além da área rural do município, esteve presente a área urbana e de toda a região Sudoeste que se organizou para prestigiar aos shows.

Mesmo com a chuva que atingiu o município no domingo, a organização preparou uma mega estrutura com uma tenda show para 5 mil pessoas, para o conforto e segurança de todos.

Já na data do aniversário de 175 anos da fundação de Nioaque, segunda-feira teve um almoço festivo aberto ao público, com grupos de baile animando o local e com presença de diversas autoridades, dentre elas o governador Eduardo Ridel.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradeceu a toda a população presente e também agradeceu especialmente toda a organização que – com muito carinho – preparou uma super festa para a população.