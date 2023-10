Recicla Verdinho é lançado em Nioaque para fomentar a agricultura familiar e a educação ambiental

Realizado por meio do programa Cidade Empreendedora, executado pelo Sebrae/MS em parceria com a Prefeitura Municipal de Nioaque, o projeto Recicla Verdinho foi lançado no município nesse sábado (7), na Feira Noturna, que retornou às atividades em junho deste ano e acontece na Praça Central.

O projeto, que conta com o apoio do Sicredi, possibilita que crianças troquem materiais recicláveis pela moeda social, “verdinho”, e possam utilizá-la para comprar alimentos saudáveis oriundos de pequenos produtores cadastrados na ação, gerando renda para esse público e estimulando o hábito de reciclar entre os estudantes. Em Nioaque, o Recicla Verdinho é trabalhado com 268 estudantes do 4° e 5° ano da Escola Municipal Guilherme Corrêa da Silva.

“O mais importante do Recicla Verdinho é a forma como é trabalhado, pois alcança um público importante dentro da instituição educacional, mostrando que o que seria descartado pode ter uma destinação estratégica e que pode gerar renda, ou seja, organiza uma cadeia, valoriza nossa produção agrícola e mostra que existem meios de trabalhar os recursos que nós já temos para gerar desenvolvimento econômico”, relatou o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Luis Fina de Oliveira.

Segundo a analista-técnica do Sebrae/MS, Thainara Durso, mais do que promover a sustentabilidade e a educação ambiental, o projeto exerce um papel importante de fomento ao empreendedorismo no campo. “Com essa iniciativa, garantimos renda para que o pequeno produtor possa continuar trabalhando e fornecendo o sustento da sua família. Isso estimula a permanência das pessoas no meio rural e fortalece a agricultura familiar”, destacou a analista-técnica.

Para o presidente do Sicredi Pantanal MS, Emerson Perosa, o Recicla Verdinho é uma ação relevante que trabalha vários aspectos. “O projeto é o que podemos chamar de uma iniciativa completa que abrange desde a parte social à educação financeira. E é por isso que estamos muito orgulhosos de participar da implantação dessa iniciativa em Nioaque. Sabemos que ao trazer o Verdinho para o município estamos plantando uma semente que dará bons frutos em breve", expôs.

De acordo com o presidente da Associação de Feirantes de Nioaque, José Luiz Figueira Filho, cerca de onze produtores se cadastraram para fornecer alimentos para o projeto e estão otimistas em relação à iniciativa. “Esse lançamento era aguardado com muita expectativa e positividade para que eles pudessem receber esta moeda de troca e movimentar a economia da feira. As crianças da escola que participam do projeto também estão superanimadas e entusiasmadas em poder ir para feira e usar o verdinho, esse dinheiro ecológico”, concluiu.

Com o lançamento do projeto Recicla Verdinho em Nioaque, o município se une a outras cidades integrantes do programa Cidade Empreendedora em Mato Grosso do Sul, fortalecendo o compromisso com a conscientização ambiental, o desenvolvimento econômico local e uma educação de qualidade. Essa iniciativa também é realizada Amambai, Coxim, Costa Rica, Dourados, Inocência, Nova Andradina, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Bataguassu, Bela Vista, Caarapó, Naviraí, Ponta Porã e Santa Rita do Pardo.