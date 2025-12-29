Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 12:07

Buscar

Últimas notícias
X
Nioaque

Retrospectiva 2025 de Nioaque: Agricultura

Secretaria de Desenvolvimento Rural fortalece a agricultura familiar, amplia produção e gera renda no campo em Nioaque

Redação

Publicado em 29/12/2025 às 06:10

Atualizado em 29/12/2025 às 07:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O ano de 2025 representou um período de avanços importantes para o desenvolvimento rural em Nioaque. Com planejamento, organização das ações e fortalecimento de parcerias, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural trabalhou para ampliar o apoio aos produtores, fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de produção, comercialização e geração de renda no campo.

Um dos primeiros passos da gestão foi a estruturação das ações de logística e apoio direto ao produtor, com foco no escoamento da produção e na redução dos custos de quem vive da agricultura. Nesse contexto, a Prefeitura de Nioaque passou a garantir o transporte gratuito dos produtos da agricultura familiar até o CEASA/MS, em parceria com a COOPLAF, beneficiando especialmente produtores do Assentamento Uirapuru. Ao longo de 2025, aproximadamente 100 toneladas de alimentos foram comercializadas, gerando cerca de R$ 150 mil em renda aos agricultores familiares.

Com a logística fortalecida, as ações avançaram em diferentes frentes. A Secretaria ampliou os serviços de transporte de insumos agrícolas, mecanização e assistência técnica, atendendo produtores de todo o município. Foram transportadas toneladas de calcário, adubo, milho, quirela e feno, além da realização de preparo de solo, plantio mecanizado e tratamento fitossanitário, garantindo aumento da produtividade e redução dos custos de produção.

O atendimento às comunidades rurais também teve papel central em 2025. Assentamentos, aldeias indígenas e comunidades quilombolas foram contemplados com ações de apoio à produção, acesso a programas e projetos estruturantes, garantindo que as políticas públicas chegassem a diferentes regiões do município de forma equitativa.

Outro destaque do ano foi a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nas modalidades hortifruti, indígena, quilombola e institucional. Por meio do programa, produtores locais tiveram a garantia de comercialização de seus produtos, ao mesmo tempo em que alimentos de qualidade chegaram às famílias atendidas pela rede socioassistencial. A renda estimada gerada pelos PAAs ultrapassa R$ 500 mil, fortalecendo a economia local e promovendo segurança alimentar.

Além disso, a Secretaria avançou na emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ampliando o acesso dos produtores às políticas públicas, crédito rural e programas governamentais. A organização e o fortalecimento da Feira Livre também fizeram parte das ações, incentivando a comercialização direta e aproximando o produtor da população.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, os resultados de 2025 refletem um trabalho construído em diálogo constante com o produtor rural. "Nosso foco sempre foi ouvir o agricultor, entender a realidade de cada comunidade e oferecer apoio de verdade. Em 2025, avançamos na logística, na mecanização, nos programas de comercialização e em projetos que dão segurança para o produtor continuar produzindo e gerando renda no campo", destacou o secretário.

Para o prefeito André Guimarães o fortalecimento do desenvolvimento rural é parte fundamental da estratégia de crescimento do município. "Quando a agricultura familiar vai bem, toda a cidade sente os reflexos. Em 2025, investimos em ações que fortaleceram o produtor, garantiram renda e ampliaram a segurança alimentar. Esse trabalho no campo é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Nioaque", afirmou o prefeito.

Com ações integradas, apoio direto aos produtores, fortalecimento da agricultura familiar e ampliação das políticas públicas no campo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural encerra 2025 com resultados concretos e a perspectiva de seguir avançando, promovendo mais oportunidades, renda e desenvolvimento para quem vive e trabalha no campo em Nioaque.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cuidado

Solidariedade e confraternização marcam Show de Prêmios de Natal em Nioaque

Confraternização

Desfile de Natal emociona moradores de Nioaque em noite memorável

Desenvolvimento

Nioaque aprova marco regulatório para modernizar ambiente de negócios

Meta do legislativo municipal impulsionar a economia local

Política

Prefeito de Nioaque apresenta resultados de 2025

Publicidade

Habitação

Nioaque entrega novas unidades habitacionais e garante recomeço a famílias

ÚLTIMAS

Tempo

Domingo amanhece nublado mas será de calor em Aquidauana

Dia será quente e com baixa probabilidade de chuva

Conscientização

Brasil tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados

O mês de dezembro é dedicado à campanha de conscientização Dezembro Verde, para lembrar da importância do cuidado responsável com animais domésticos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo