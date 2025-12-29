Retrospectiva 2025 de Nioaque: Agricultura

O ano de 2025 representou um período de avanços importantes para o desenvolvimento rural em Nioaque. Com planejamento, organização das ações e fortalecimento de parcerias, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural trabalhou para ampliar o apoio aos produtores, fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de produção, comercialização e geração de renda no campo.

Um dos primeiros passos da gestão foi a estruturação das ações de logística e apoio direto ao produtor, com foco no escoamento da produção e na redução dos custos de quem vive da agricultura. Nesse contexto, a Prefeitura de Nioaque passou a garantir o transporte gratuito dos produtos da agricultura familiar até o CEASA/MS, em parceria com a COOPLAF, beneficiando especialmente produtores do Assentamento Uirapuru. Ao longo de 2025, aproximadamente 100 toneladas de alimentos foram comercializadas, gerando cerca de R$ 150 mil em renda aos agricultores familiares.

Com a logística fortalecida, as ações avançaram em diferentes frentes. A Secretaria ampliou os serviços de transporte de insumos agrícolas, mecanização e assistência técnica, atendendo produtores de todo o município. Foram transportadas toneladas de calcário, adubo, milho, quirela e feno, além da realização de preparo de solo, plantio mecanizado e tratamento fitossanitário, garantindo aumento da produtividade e redução dos custos de produção.

O atendimento às comunidades rurais também teve papel central em 2025. Assentamentos, aldeias indígenas e comunidades quilombolas foram contemplados com ações de apoio à produção, acesso a programas e projetos estruturantes, garantindo que as políticas públicas chegassem a diferentes regiões do município de forma equitativa.

Outro destaque do ano foi a execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nas modalidades hortifruti, indígena, quilombola e institucional. Por meio do programa, produtores locais tiveram a garantia de comercialização de seus produtos, ao mesmo tempo em que alimentos de qualidade chegaram às famílias atendidas pela rede socioassistencial. A renda estimada gerada pelos PAAs ultrapassa R$ 500 mil, fortalecendo a economia local e promovendo segurança alimentar.

Além disso, a Secretaria avançou na emissão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), ampliando o acesso dos produtores às políticas públicas, crédito rural e programas governamentais. A organização e o fortalecimento da Feira Livre também fizeram parte das ações, incentivando a comercialização direta e aproximando o produtor da população.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, os resultados de 2025 refletem um trabalho construído em diálogo constante com o produtor rural. "Nosso foco sempre foi ouvir o agricultor, entender a realidade de cada comunidade e oferecer apoio de verdade. Em 2025, avançamos na logística, na mecanização, nos programas de comercialização e em projetos que dão segurança para o produtor continuar produzindo e gerando renda no campo", destacou o secretário.

Para o prefeito André Guimarães o fortalecimento do desenvolvimento rural é parte fundamental da estratégia de crescimento do município. "Quando a agricultura familiar vai bem, toda a cidade sente os reflexos. Em 2025, investimos em ações que fortaleceram o produtor, garantiram renda e ampliaram a segurança alimentar. Esse trabalho no campo é essencial para o desenvolvimento econômico e social de Nioaque", afirmou o prefeito.

Com ações integradas, apoio direto aos produtores, fortalecimento da agricultura familiar e ampliação das políticas públicas no campo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural encerra 2025 com resultados concretos e a perspectiva de seguir avançando, promovendo mais oportunidades, renda e desenvolvimento para quem vive e trabalha no campo em Nioaque.