Nioaque

Retrospectiva 2025 de Nioaque: Esporte

Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer amplia ações, fortalece eventos e promove qualidade de vida em Nioaque

Redação

Publicado em 28/12/2025 às 13:40

O ano de 2025 representou um período de avanços importantes para as políticas públicas de esporte, cultura, turismo e lazer em Nioaque. Com planejamento, organização das ações e fortalecimento de parcerias, a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer trabalhou para ampliar o acesso da população às atividades esportivas e culturais, promovendo inclusão social, bem-estar e desenvolvimento comunitário.

Um dos primeiros passos da gestão foi a reorganização do calendário esportivo e cultural do município, com foco na realização de eventos estruturados e de alcance regional. Nesse contexto, Nioaque sediou a Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross e a etapa do Circuito SESC MTB Brasil, eventos que colocaram o município em destaque no cenário estadual, atraíram atletas de diversas regiões e movimentaram a economia local, fortalecendo o turismo esportivo.

Com a agenda fortalecida, as ações avançaram ao longo do ano. Campeonatos municipais e estaduais, torneios esportivos e competições em diversas modalidades foram realizados ou apoiados pela Secretaria, garantindo oportunidades para atletas locais, incentivando a prática esportiva e ampliando o acesso ao esporte como ferramenta de saúde e inclusão social.

O atendimento às comunidades também teve papel fundamental nesse processo. Aldeias indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais e escolas foram atendidos com a entrega de kits esportivos, materiais e apoio estrutural, além da revitalização de quadras poliesportivas e manutenção de campos, garantindo melhores condições para a prática esportiva e o lazer em diferentes regiões do município.

Outro destaque de 2025 foi a implantação e o fortalecimento de projetos que integram esporte e bem-estar, como o Projeto Saúde Plena, voltado à promoção da atividade física e da qualidade de vida, e o Pedalando Para o Futuro, iniciativa que incentiva hábitos saudáveis e a inclusão, especialmente em comunidades indígenas.

Para o secretário municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, os resultados refletem um trabalho organizado e focado nas necessidades reais da população.“2025 foi um ano de muito trabalho, planejamento e presença nas comunidades. Conseguimos fortalecer o esporte, realizar grandes eventos e levar ações para diferentes regiões do município, sempre com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população”, destacou o secretário.

O prefeito André Guimarães ressaltou que investir em esporte, cultura e lazer é investir diretamente no desenvolvimento humano e social do município. “O esporte e a cultura são fundamentais para uma cidade mais saudável, participativa e unida. Em 2025, avançamos com ações importantes, fortalecemos eventos de grande porte e ampliamos o acesso da população às políticas públicas, sempre com planejamento e responsabilidade”, afirmou o prefeito.

Com ações integradas, fortalecimento da infraestrutura esportiva, realização de eventos de alcance estadual e ampliação dos projetos sociais, a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer encerra 2025 com resultados concretos e a perspectiva de seguir avançando, promovendo mais inclusão, oportunidades e qualidade de vida para a população de Nioaque.

