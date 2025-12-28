Retrospectiva 2025 de Nioaque: Saúde

O ano de 2025 representou um período de avanços importantes para a saúde pública de Nioaque. Com planejamento, reorganização dos serviços e investimentos estratégicos, a Secretaria Municipal de Saúde trabalhou para fortalecer a estrutura da rede, ampliar o acesso aos atendimentos e garantir mais qualidade e dignidade no cuidado com a população.

Um dos primeiros passos da gestão foi a modernização e reorganização da frota da saúde. Veículos antigos foram recuperados, carros zero quilômetro passaram a integrar a frota e ambulâncias equipadas foram disponibilizadas para o transporte de pacientes. A medida trouxe mais agilidade, conforto e segurança, além de reduzir significativamente a espera de pessoas que dependiam do transporte para consultas, exames e tratamentos fora do município.

Com a estrutura fortalecida, os serviços avançaram. Ao longo do ano, o Hospital de Pequeno Porte Aroldo Lima Couto registrou mais de 58 mil atendimentos e procedimentos, atendendo à demanda de urgência, consultas, acompanhamentos clínicos e procedimentos de enfermagem. A atuação integrada da rede garantiu respostas mais rápidas e maior resolutividade nos atendimentos.

A Atenção Primária à Saúde também teve papel fundamental nesse processo. As Equipes de Saúde da Família e os Agentes Comunitários de Saúde realizaram mais de 103 mil visitas domiciliares, acompanhando de perto as famílias e fortalecendo a prevenção. Na área de imunização, foram aplicadas 4.271 doses de vacinas, ampliando a proteção da população contra diversas doenças.

Outro destaque de 2025 foi o fortalecimento da Saúde Mental, com a ampliação dos atendimentos, ações educativas, capacitações das equipes e a revitalização da estrutura física do serviço, garantindo mais acolhimento e cuidado especializado à população.

Para a secretária municipal de Saúde, os resultados refletem um trabalho organizado e focado nas necessidades reais do município.

“2025 foi um ano de muito trabalho e reorganização. Começamos pela estrutura, fortalecemos a frota, qualificamos os serviços e conseguimos ampliar o atendimento à população. Nosso compromisso foi garantir mais acesso, mais humanização e mais eficiência no cuidado com as pessoas”, destacou a secretária.

O prefeito André Guimarães ressaltou que investir em saúde é investir diretamente na qualidade de vida da população.

“A saúde é uma das prioridades da nossa gestão. Em 2025, avançamos na organização da rede, melhoramos a estrutura e ampliamos os atendimentos. Esses resultados mostram que, com planejamento e responsabilidade, é possível cuidar melhor das pessoas e preparar Nioaque para um futuro ainda mais promissor”, afirmou o prefeito.

Com ações integradas, fortalecimento da Atenção Primária, qualificação da rede hospitalar e investimentos contínuos em prevenção e cuidado, a Secretaria Municipal de Saúde encerra 2025 com resultados concretos e a perspectiva de seguir avançando, garantindo um sistema de saúde cada vez mais eficiente, humano e próximo da população de Nioaque.