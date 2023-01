Sala do Empreendedor é inaugurada em Nioaque

Divulgação

O município de Nioaque, em parceria com o Sebrae/MS, inaugurou na manhã de ontem, Terça-feira, 24, a Sala do Empreendedor. O local é uma das soluções do ‘Programa Cidade Empreendedora‘ e visa orientar micro e pequenos empresários na melhoria da gestão de seus negócios e facilitar a abertura de novas empresas.

A Sala do Empreendedor fica localizada na AV. XV de Novembro, ao lado do Departamento de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria de Finanças.

Local funcionará no próximo dia 30 de janeiro, Segunda e Terça- Feira, das 07h as 12:00.

Segundo o Sebrae, a sala do empreendedor tem o intuito de centralizar os órgãos de fiscalização, com orientações sobre alvarás de funcionamento, vigilância sanitária e corpo de bombeiros, além de instruir os cidadãos sobre viabilidade do MEI, declaração anual, regularização de débitos, abertura de novas empresas e alteração e baixa de endereços.

O Prefeito Valdir Júnior, o Representante do Sebrae Mateus e diversas outras autoridades estiveram presentes, na ocasião que também inagurou no mesmo local o Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal.