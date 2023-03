Saúde realiza capacitação com profissionais do Hospital Municipal

Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu uma educação continuada sobre técnicas de lavagem das mãos na técnica asséptica, descarte de perfuro cortante, montagem do descarpack e fecho da caixa, com foco na observação da NR32 e na utilização de luvas estéreis na técnica cirúrgica. A iniciativa contou com a presença da Secretária de Saúde, que reforçou a importância de renovar as técnicas e práticas de segurança em saúde.

A lavagem das mãos é uma das práticas mais importantes para prevenir a disseminação de doenças infecciosas, e a técnica asséptica é fundamental em procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos invasivos. O descarte adequado de materiais perfuro cortantes também é essencial para garantir a segurança do profissional de saúde e do paciente.

Durante a educação continuada, foram abordadas as normas e regulamentações da NR32, que estabelece os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais em serviços de saúde. Além disso, a utilização de luvas estéreis na técnica cirúrgica foi destacada como uma medida importante para prevenir doenças.

A presença da Secretária de Saúde, Márcia Jara, reforça o comprometimento da gestão municipal com a formação e capacitação dos profissionais de saúde, visando sempre aprimorar as práticas de segurança e garantir a qualidade dos serviços prestados à população.