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Cultura

Semana Cultural Indígena começa em Nioaque e celebra tradições dos povos originários

A abertura foi realizada na Aldeia Brejão, reunindo lideranças indígenas, comunidades locais e participantes em uma programação voltada à cultura

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 14:01

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A programação segue até o dia 20 de abril / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Teve início nesta segunda-feira (13), a Semana Cultural Indígena em Nioaque, marcando um importante momento de valorização, preservação e fortalecimento das tradições dos povos originários do município.

A abertura foi realizada na Aldeia Brejão, reunindo lideranças indígenas, comunidades locais e participantes em uma programação voltada à cultura, à espiritualidade e ao resgate das raízes ancestrais. Ao longo da semana, estão previstas diversas atividades, como jogos tradicionais, encontros culturais, ações de saúde, apresentações e momentos de integração entre as aldeias.

A Semana Cultural Indígena é uma iniciativa das comunidades indígenas e representa um espaço fundamental para a preservação dos costumes, da identidade cultural e da transmissão de saberes entre gerações, reforçando a importância dos povos originários na construção da história de Nioaque.

Secretários municipais estiveram presentes na abertura, acompanhando o início das atividades e reforçando o apoio institucional às ações voltadas à valorização cultural e ao fortalecimento das comunidades indígenas.

O prefeito André Guimarães destacou, a relevância do momento para o município: “A valorização da cultura indígena é fundamental para preservar a história e a identidade de Nioaque. A administração municipal reconhece a importância dessas iniciativas e segue apoiando ações que fortalecem as tradições e promovem o respeito entre todos.”

O cacique Ademar Silva, da Aldeia Brejão, também ressaltou a importância do evento para as comunidades: “Esse é um momento muito importante para o nosso povo. É quando mostramos nossa cultura, nossas tradições e fortalecemos nossa identidade. Também é uma oportunidade de ensinar aos mais jovens e manter viva a nossa história.”

A programação segue até o dia 20 de abril, com atividades realizadas em diferentes aldeias do município, promovendo integração, valorização cultural e fortalecimento das tradições indígenas.

A Prefeitura de Nioaque reforça seu respeito e reconhecimento às comunidades indígenas, destacando a importância de ações que preservam a cultura e contribuem para o desenvolvimento social e cultural do município.

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