Shopping Show Rural movimenta economia e gera renda em Nioaque

Assessoria de Comunicação

O 2º Shopping Show Rural segue movimentando Nioaque e se consolidando não apenas como um grande evento cultural e agropecuário, mas também como um importante motor de desenvolvimento econômico para o município. Nos primeiros dias de programação, a forte presença do público já reflete diretamente no aquecimento do comércio e na ampliação da circulação de renda.

Com grande participação popular nas atividades noturnas — especialmente durante o rodeio e os shows —, o evento tem gerado impacto positivo em diversos setores, desde o comércio formal até feirantes e trabalhadores autônomos que atuam dentro e fora da arena.

O aumento no fluxo de pessoas tem sido percebido por comerciantes da cidade e empreendedores presentes no evento, que relatam crescimento nas vendas e maior visibilidade para seus produtos e serviços.

Para a comerciante Sandra Alves Martins, o momento é de valorização do comércio local: “O rodeio superou todas as expectativas, trazendo movimento, alegria e grandes oportunidades para nós comerciantes”, destacou.

Entre os trabalhadores presentes no evento, o feirante Hélio Moreira da Silva, também ressaltou o impacto direto na renda: “Eu faço o mês todo em apenas quatro dias. Geralmente vendo 15 espetos, aqui a gente vende até 200 em uma noite. O pessoal que vem de outras cidades gastam aqui, e o dinheiro circula na cidade. Isso é muito bom pra gente!”

Mais do que uma programação cultural, o Shopping Show Rural se consolida como uma estratégia que integra entretenimento e desenvolvimento, criando um ambiente favorável para negócios, parcerias e geração de renda.

O prefeito André Guimarães ressaltou que o impacto positivo já é percebido em toda a cidade: “Estamos vendo o comércio aquecido, as pessoas participando e a economia girando. O Shopping Show Rural mostra, na prática, como investir em eventos estruturados gera oportunidades, renda e desenvolvimento para o município”.