Solidariedade e confraternização marcam Show de Prêmios de Natal em Nioaque

A prefeitura de Nioaque reforçou a programação de Natal para a confraternização dos munícipes / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Serão distribuídas aproximadamente dez mil cartelas à população, mediante a troca de um quilo de alimento não perecível por cartela. São aceitos itens como arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, macarrão, leite em pó e farinha de trigo. Todos os alimentos arrecadados serão destinados à Casa da Criança. As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família terão direito a duas cartelas.

A Prefeitura de Nioaque realizará, neste domingo (21), um Show de Prêmios de Natal que integra a programação oficial de final de ano do município. A ação, de caráter solidário, foi organizada para promover a confraternização entre as famílias e, ao mesmo tempo, contribuir com instituições que atendem crianças em situação de vulnerabilidade.

Entre as premiações previstas estão televisores de 65 polegadas, geladeiras, micro-ondas, fogões de quatro bocas e três prêmios em Pix no valor de mil reais cada. Durante o evento, também serão realizados sorteios adicionais pelo número da cartela nos intervalos das rodadas.

A troca das cartelas poderá ser feita na Casa da Criança, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no prédio do Mais Social. Excepcionalmente no sábado (20), haverá ponto de troca na Secretaria Municipal de Esportes, a partir das 14 horas.

O prefeito André Guimarães destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a solidariedade e o cuidado com as pessoas. “O Show de Prêmios é uma forma de celebrar o fim de ano com responsabilidade social, incentivando a participação da população em uma ação que gera alegria e, ao mesmo tempo, ajuda quem mais precisa”, afirmou.

A Prefeitura de Nioaque convida toda a população a participar do evento e contribuir com este gesto de solidariedade, fortalecendo o espírito de união e cuidado neste período de final de ano.

