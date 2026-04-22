Tecnologia em piscicultura chega a Nioaque e incentiva produção no campo

O sistema utiliza menos água e demanda menos espaço, ampliando as possibilidades de produção / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A piscicultura em pequena escala acaba de ganhar um importante incentivo em Nioaque por meio de uma emenda parlamentar destinada pela senadora Tereza Cristina. O recurso possibilita a implantação de um sistema moderno de criação de peixes desenvolvido pelo projeto ICT, que há cerca de 11 anos vem sendo aplicado em diferentes regiões do estado, levando tecnologia, inovação e novas oportunidades para produtores rurais.



O modelo utiliza tanques com capacidade para aproximadamente 50 mil litros de água, permitindo a produção de até 900 quilos de peixe por ciclo. O sistema se destaca pela eficiência no uso da água, possibilitando maior densidade de peixes por metro cúbico quando comparado aos métodos tradicionais.



Além da produtividade, outra vantagem é o custo mais acessível e a facilidade de implantação, tornando a tecnologia uma alternativa viável para produtores que possuem áreas menores. Diferente dos tanques escavados, o sistema utiliza menos água e demanda menos espaço, ampliando as possibilidades de produção.



De acordo com o professor e engenheiro agrônomo Antônio Luiz Viegas Neto, o modelo foi pensado justamente para ampliar o acesso dos pequenos produtores à piscicultura: “Esse sistema de piscicultura foi desenvolvido para ser uma alternativa eficiente e acessível para o produtor rural. O tanque tem capacidade de aproximadamente 50 mil litros de água e pode produzir até 900 quilos de peixe por ciclo. É um modelo que permite maior densidade de peixes por metro cúbico de água, utilizando menos recurso hídrico quando comparado aos tanques escavados tradicionais. Além disso, é uma estrutura mais simples e de menor custo de implantação, o que facilita a adoção por pequenos produtores e propriedades com áreas menores”, explicou.



A proposta já vem sendo apresentada em diversas regiões do estado e também em algumas aldeias indígenas, levando uma alternativa sustentável de produção de alimento e geração de renda.



Um dos beneficiados pela iniciativa é o presidente da Associação de Apicultores, Roque Pereira Cabrocha, que destacou a importância do apoio para os produtores da região: “Quero agradecer à senadora Tereza Cristina por essa emenda parlamentar que está chegando até nós. Esse apoio faz muita diferença para quem trabalha no campo. Para a nossa associação e para os produtores beneficiados, é uma oportunidade de ampliar a produção, gerar renda e fortalecer ainda mais o trabalho das famílias rurais aqui de Nioaque”, afirmou.



O prefeito André Guimarães também ressaltou a importância da parceria e do investimento para fortalecer o desenvolvimento rural no município: “Essa é uma iniciativa que traz oportunidade e desenvolvimento para os nossos produtores. Quando chega uma emenda como essa, ela se transforma em investimento direto no campo, ajudando as famílias a produzirem mais e a terem uma nova fonte de renda. Agradecemos à senadora Tereza Cristina por olhar com atenção para Nioaque e contribuir com ações que fortalecem a nossa agricultura familiar e impulsionam o crescimento do nosso município”, destacou.



A Prefeitura de Nioaque segue acompanhando e apoiando iniciativas que promovam inovação no campo, ampliem as oportunidades para os produtores locais e fortaleçam a economia rural, incentivando novas formas de produção sustentável no município.

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