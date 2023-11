Terraplanagem está sendo feita em vias do município de Nioaque

O serviço de terraplanagem está sendo feito em vias do município. Atualmente, o trabalho está sendo realizado na rua Prefeito Souza Rangel, rua histórica de Nioaque.

Segundo a empresa responsável pela obra, a terraplenagem consiste na técnica de retirar o excesso de terra a fim de nivelar o local, deixando mais plano.

A rua Prefeito Souza Rangel é uma área bastante movimentada que recebe diariamente veículos com cargas pesadas, ciclistas, pedestres, entre outros meios locomotivos. Ou seja: A obra melhorará a trafegabilidade do local.

O trabalho antecede a execução da obra de pavimentação asfáltica da via e a a equipe da empresa responsável pelo serviço solicita aos condutores atenção, pois acontecerão intervenções em alguns pontos devido a obras em andamento.

A pavimentação asfáltica na rua Prefeito Souza Rangel é uma das ações do Programa Acelera Nioaque, que foi lançado durante o cronograma de ações do aniversário de Nioaque, comemorado no dia 18 de Julho.