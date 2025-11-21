Território quilombola de Nioaque é reconhecido pelo Governo Federal

Quilombo Família Araújo Ribeiro, localizado em Nioaque é composto por 22 famílias
Divulgação
O Governo Federal publicou, nesta quarta-feira (20), 28 Decretos Declaratórios de Interesse Social voltados à regularização de territórios quilombolas em diferentes estados do país. Os documentos integram a política nacional de titulação conduzida pelo Ministério da Igualdade Racial e pelo Incra.
Entre os territórios contemplados está o Quilombo Família Araújo Ribeiro, localizado em Nioaque e composto por 22 famílias. O processo, que tramitava sob Inquérito Civil, passa a integrar oficialmente a relação de áreas reconhecidas como de interesse social para fins de desapropriação e titulação.
Os decretos abrangem comunidades quilombolas em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. A medida representa avanço administrativo no processo de regularização fundiária dessas comunidades.
O presidente do Quilombo Família Araújo Ribeiro, Vítor Ramão Araújo Ribeiro, afirmou que o reconhecimento marca uma etapa importante para o território. Segundo ele, a comunidade continuará acompanhando os trâmites relacionados à titulação.
O prefeito de Nioaque, André Guimarães, destacou que o município mantém apoio às comunidades tradicionais e se coloca à disposição para colaborar com os encaminhamentos necessários.
Com a assinatura do decreto, o território quilombola da Família Araújo Ribeiro avança mais uma fase no processo de titulação, garantindo continuidade aos procedimentos legais relacionados ao reconhecimento da comunidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
MPMS
Prefeitura de Nioaque lança Programa "Papel Zero" e digitaliza gestão
Fechamento de frigorífico em Nioaque é decisão empresarial
Nioaque lança Programa "Patas que Acolhem" para apoiar crianças
Cidades
As atividades voltam normalmente na segunda, 24
Evento
O Festival da Consciência Negra é um convite para estarmos juntos, valorizando a cultura, a diversidade e a força da nossa comunidade
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS