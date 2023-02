Thimbahia fará a abertura do Nioaque Folia 2023 / Divulgação

A banda de renome nacional Thimbahia é a 2ª atração confirmada no Nioaque Folia 2023. O Carnaval de Nioaque promete ser super legal e recheado de shows. Na semana passada, foi confirmado a cantora sul-mato-grossense Paolla.

A Banda Thimbahia se apresentou em Nioaque no carnaval de 2020 sendo o grande destaque daquele ano. A gestão do prefeito Valdir Júnior segue trazendo grandes nomes do entretenimento nacional, no intuito de impulsionar a economia local através de grandes eventos em datas comemorativas.

A organização informa que o show será no sábado do Nioaque Folia (18 de fevereiro), lembrando que neste ano o Nioaque Folia será realizado nos dias 18, 19 e 20, na praça central. Em breve será lançada a programação completa com exclusividade no CidadedasVogais.

Atração Nacional

Thimbahia está na história do AxéMusic Nacional, em 2003 lançou o Cd “Ta na boca do povo” tendo a música de trabalho “Bombom-iê” que até hoje balança a galera nos shows e rendeu a Banda participações em vários programas de TV e Rádios de todo o Brasil.