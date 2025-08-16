Turismo de Nioaque segue se fortalecendo com construção de diretrizes

O prefeito André Guimarães ressaltou a importância do trabalho integrado para o crescimento do setor
O turismo em Nioaque vem ganhando força e se movimentando com ações que unem planejamento, participação social / Divulgação/Prefeitura de Nioaque
Na tarde de quinta-feira, 14 de agosto, a Prefeitura de Nioaque, por meio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), realizou no gabinete do prefeito mais uma reunião voltada ao fortalecimento da governança turística no município.
O turismo em Nioaque vem ganhando força e se movimentando com ações que unem planejamento, participação social e valorização das potencialidades locais. A nova política municipal será construída de forma participativa, garantindo que cada decisão reflita as necessidades da cidade e siga as diretrizes de sustentabilidade.
De acordo com o presidente do Comtur, Ronei Rodrigues, a colaboração de todos é essencial:
“Essa é uma construção coletiva, que precisa ouvir e integrar diferentes visões para que o turismo em Nioaque avance de forma organizada e sustentável”, destacou.
O prefeito André Guimarães ressaltou a importância do trabalho integrado para o crescimento do setor:
“O turismo é uma grande oportunidade para Nioaque. Temos belezas naturais, história e cultura riquíssimas, e estamos empenhados em transformar esse potencial em desenvolvimento para nossa gente”, afirmou.
O encontro reuniu os membros do conselho para a apresentação da minuta da Política Municipal de Turismo, documento que vai orientar o desenvolvimento do setor nos próximos anos.
A Prefeitura segue comprometida com o diálogo e com iniciativas que transformem o turismo em um motor de desenvolvimento econômico, cultural e social para Nioaque.
