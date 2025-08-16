Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 16:41

Buscar

Últimas notícias
X
Desenvolvimento

Turismo de Nioaque segue se fortalecendo com construção de diretrizes

O prefeito André Guimarães ressaltou a importância do trabalho integrado para o crescimento do setor

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 15:51

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O turismo em Nioaque vem ganhando força e se movimentando com ações que unem planejamento, participação social / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Na tarde de quinta-feira, 14 de agosto, a Prefeitura de Nioaque, por meio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), realizou no gabinete do prefeito mais uma reunião voltada ao fortalecimento da governança turística no município.
O turismo em Nioaque vem ganhando força e se movimentando com ações que unem planejamento, participação social e valorização das potencialidades locais. A nova política municipal será construída de forma participativa, garantindo que cada decisão reflita as necessidades da cidade e siga as diretrizes de sustentabilidade.

De acordo com o presidente do Comtur, Ronei Rodrigues, a colaboração de todos é essencial:

Leia Também

• Equipes da Saúde da Família recebem capacitação de indicadores em Nioaque

• Turismo de Nioaque segue se fortalecendo com construção de diretrizes

• Caminhada do Agosto Lilás em Nioaque para proteção das mulheres e combate à violência

“Essa é uma construção coletiva, que precisa ouvir e integrar diferentes visões para que o turismo em Nioaque avance de forma organizada e sustentável”, destacou.

O prefeito André Guimarães ressaltou a importância do trabalho integrado para o crescimento do setor:

“O turismo é uma grande oportunidade para Nioaque. Temos belezas naturais, história e cultura riquíssimas, e estamos empenhados em transformar esse potencial em desenvolvimento para nossa gente”, afirmou.

O encontro reuniu os membros do conselho para a apresentação da minuta da Política Municipal de Turismo, documento que vai orientar o desenvolvimento do setor nos próximos anos.

A Prefeitura segue comprometida com o diálogo e com iniciativas que transformem o turismo em um motor de desenvolvimento econômico, cultural e social para Nioaque.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

MPMS

Projeto doa 150 celulares para escolas indígenas de Nioaque

Saúde

Nioaque entrega oito veículos para transporte de pacientes

Agosto Lilás

Prefeitura de Nioaque promove ações de conscientização e cuidado com a mulher

Simultaneamente, equipes da Coordenadoria e da Assistência Social também realizaram mobilizações no comércio e em pontos estratégicos da área urbana

Mais uma

MPMS investiga desmatamento e exploração de madeira nativa em Nioaque

Publicidade

Justiça

MPMS investiga extração ilegal de madeira em assentamento de Nioaque

ÚLTIMAS

Meteorologia

Sábado de sol forte e calor favorece visita à Expoaqui 2025

A tarde será de calor forte, com máximas previstas entre 33 °C e 35 °C entre 12h e 15h

Infraestrutura

Câmara devolve parte do duodécimo para obra de Salão Social no Parque de Exposições

A medida resulta de entendimento entre o Legislativo, o Executivo e entidades como o Sindicato Rural, Senar e Famasul

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo