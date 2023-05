TV Globo vem a Nioaque pela 1ª vez mostrar as pegadas de Dinossauros

A TV Morena (Emissora filiada da rede Globo em Mato Grosso do Sul), vem a Nioaque pela primeira vez mostrar as pegadas de dinossauros.

A matéria irá ao ar neste sábado (13), logo após o Jornal Hoje. (em Mato Grosso do Sul será exibida pela TV Morena e no estado de Mato Grosso na TV Centro América).

Descoberta das pegadas

A descoberta foi feita pelos cientistas do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Além do registro das pegadas, os pesquisadores coletaram fósseis de um pequeno invertebrado identificados em uma espécie de toca cavada por animais extintos que vivam em abrigos subterrâneos, chamados de paleotoca.