Mesmo com chuvas frequentes, nível do Rio Aquidauana segue normal

Apesar das frequentes pancadas de chuva que atingem Aquidauana e região nos últimos dias, o nível do Rio Aquidauana segue dentro do normal, que é de 5,0 metros.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" visitou o local e observou que, na manhã desta terça-feira (02), o nível atingiu 4,9 metros.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam o verão da região Pantaneira. Este período é motivo de alegria para alguns e preocupação para outros. No caso dos ribeirinhos, a chegada do fenômeno natural é como um alerta de retirada de casa a qualquer momento.

Ainda que fora de alerta, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender às necessidades da comunidade e dar suporte, caso o mesmo se faça necessário.