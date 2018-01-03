Nível do Rio Aquidauana está subindo lentamente, diz Defesa Civil

O nível do Rio Aquidauana está subindo lentamente, disse o Coordenador da Defesa Civil do município, Mário Ravaglia. Informações dão conta de que, na manhã desta quarta-feira (03), o rio atingiu a marca dos 5,16 metros, quando o "normal" é 5,0 metros.

É possível observar que, nos últimos dias, a profundidade do rio está aumentando. No dia 31 de dezembro, atingiu o nível de 4,80 metros. Na tarde do dia 02 de janeiro, última terça-feira, teria atingido os 4,9 metros, encerrando o dia com 5,10 metros.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam o verão da região Pantaneira. Ainda que fora de alerta, que só é "ligado" quando o rio atinge os 7,0 metros de profundidade, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender às necessidades da comunidade e dar suporte, caso o mesmo se faça necessário.