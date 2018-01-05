Nível do Rio Aquidauana volta a subir nesta sexta-feira

O nível de profundidade do Rio Aquidauana, que está subindo lentamente devido a grande quantidade de chuva que atinge o município nos últimos dias, voltou a subir na manhã desta sexta-feira (05) e, no momento, atinge 5,30 metros.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" segue monitorando as informações concedidas pela Defesa Civil a respeito do volume das águas e, conforme apurado anteriormente, apesar de estar acima do normal, que é de 5,0 metros, ainda não gera um estado de alerta geral para a região pantaneira.

Vale lembrar que, ainda que fora de perigo, a equipe do Corpo de Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate "Carlos Camisão" seguem somando esforços para oferecer todo o suporte necessário para a população.