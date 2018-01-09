Nível do Rio Aquidauana atinge 6,48 metros e chama a atenção da Defesa Civil

Na manhã desta terça-feira (09), o nível do Rio Aquidauana atingiu 6,48 metros de profundidade, fator que começa a chamar a atenção das autoridades competentes e responsáveis pela segurança da população da região.

O coordenador da Defesa Civil, Mário Ravaglia, informou que a tendência é que o município entre em estado de alerta em pouco tempo. "Com a chuva, a tendência é que o nível suba ainda mais. Nós consideramos alerta quando a profundidade atinge cerca de 7,70 metros, porque a água começa a ir para fora", explicou.

Apesar da situação crítica, ele pontuou que ainda não há qualquer informação sobre pessoas desabrigadas. "Não tem ninguém fora de casa, ainda. Acreditamos que a partir do momento em que o nível atingir cerca de 7,80 metros, algumas pessoas tenham que sair", disse.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam o verão da região Pantaneira. A equipe dos Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender às necessidades da comunidade e dar suporte, caso o mesmo se faça necessário.