Nível do Rio Aquidauana diminui e tranquiliza Defesa Civil do município

O nível do Rio Aquidauana, que ontem (10) atingiu a marca dos 6,76 metros, teve sua profundidade diminuída para 6,24 metros na manhã desta quinta-feira (11) e, assim, tranquilizou a Defesa Civil do município.

Segundo Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, a tendência é que o nível diminua com o passar dos dias, uma vez que a intensidade das chuvas também deverá diminuir.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam o verão da região Pantaneira. A equipe dos Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender às necessidades da comunidade e dar suporte, caso o mesmo se faça necessário.