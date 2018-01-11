Nível do Rio Aquidauana diminui e tranquiliza Defesa Civil do município

Segurança
A informação é de que, na manhã desta quinta-feira (11), a profundidade do rio teria diminuído para 6,24 metros
O nível do Rio Aquidauana, que ontem (10) atingiu a marca dos 6,76 metros, teve sua profundidade diminuída para 6,24 metros na manhã desta quinta-feira (11) e, assim, tranquilizou a Defesa Civil do município.
Segundo Mário Ravaglia, coordenador da Defesa Civil de Aquidauana, a tendência é que o nível diminua com o passar dos dias, uma vez que a intensidade das chuvas também deverá diminuir.
O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam o verão da região Pantaneira. A equipe dos Bombeiros, em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender às necessidades da comunidade e dar suporte, caso o mesmo se faça necessário.
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