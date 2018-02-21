Nível do Rio Aquidauana ultrapassa os 10m e deixa município em alerta geral

Após um dia de grande movimento entre os órgãos municipais, ribeirinhos e da população que sofre com os danos causados pela cheia do Rio Aquidauana, como na última terça-feira (20), chegamos aos números que estão causando os transtornos da sociedade aquidauanense.

De acordo com o chefe da Defesa Civil de Aquidauana, Mário Raváglia, o rio que leva o mesmo nome estava medindo 5 metros às 22h da última segunda-feira (19). Com o grande volume de chuva durante esta madrugada e que persistiu durante todo o dia de ontem (20), o nível saltou, em menos de 24 horas, para 9,37m.

A equipe de reportagem do site "O Pantaneiro" acompanha o nível do rio, que, durante a madrugada e o início desta quarta-feira (21), ultrapassou os 10 metros. Conforme a Defesa Civil municipal, esta é uma das maiores cheias registradas na história da cidade, o que causa um alerta geral nas autoridades e na população.