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Miranda

União reconhece situação de emergência após enchente

Com isso, sobe para dez o número de municípios que receberam reconhecimento da União, no Estado

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 16/03/2018 às 09:10

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O Governo Federal reconheceu situação de emergência no município de Miranda, distante 201 quilômetros de Campo Grande, após a cidade registrar estragos por conta das chuvas nos primeiros dois meses do ano. A portaria foi publicada na edição desta sexta-feira (16) do Diário Oficial da União.

Com a medida, o município com população estimada de 27.525 pessoas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), agora pode solicitar ajuda financeira da União em ações para recuperação das áreas atingidas.

Só no mês de março, o excesso de chuva provocou aumento no nível do rio, que chegou a marcar mais de 7,64 metros. A situação fez famílias serem retiradas de casa e deixou equipes da Defesa Civil em alerta para evitar danos maiores.

Para contar com o apoio, o município deverá apresentar um relatório com diagnóstico dos danos e um plano de recuperação. O documento será analisado e, com a aprovação, o recurso será liberado.

Miranda entra pra lista com outros nove municípios do Estado que também tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal, sendo eles Coronel Sapucaia, Eldorado, Amambai, Sete Quedas, Tacuru, Porto Murtinho, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí e Japorã.

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