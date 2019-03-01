Nível do Rio Aquidauana atinge quase 7 metros nesta sexta-feira

Sem trégua da chuva, o nível do Rio Aquidauana atingiu 6,95 metros na manhã desta sexta-feira (1), informou o aplicativo Nível do Rio Brasil. O normal, segundo a Defesa Civil, é cerca de 3 metros.

Entre a manhã de ontem e a manhã de hoje o rio subiu quase 1 metro. Conforme o aplicativo, na quinta-feira o nível estava em 5,56 metros.

Entre os transtornos causados pela chuva, também está o alagamento da entrada de Piraputanga, para quem entrava pelo distrito de Palmeiras.

Moradores de Piraputanga informaram que por volta do meio dia de ontem, a chuva se intensificou e causou alerta no distrito. Por volta das 16h, a situação amenizou e o trecho foi liberado.