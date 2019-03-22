Após fortes chuvas, Rio Aquidauana atinge quase 7 metros

Defesa Civil
Defesa Civil explica que o rio deve voltar a sua normalidade nos próximos dias devido a uma estiagem
Devido às fortes chuvas dos últimos dias, o nível do Rio Aquidauana subiu para 6,98 metros, indica régua. O nível normal, segundo a Defesa Civil, é cerca de 3 metros.
No entanto, ao jornal O Pantaneiro, o coordenador da Defesa Civil Municipal Mario Ravaglia, explicou que os moradores não precisavam se preocupar, já que uma estiagem de pelo menos 10 dias está prevista. Com isso, o nível do rio deve voltar a sua normalidade.
*Com informações de Francis Leone
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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