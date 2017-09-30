Arnaldo Brevilieri, conhecido como ‘Capeta’, morre aos 78 anos vítima de câncer

Luto
Apelido era tão forte que alguns amigos nem sabiam seu nome de registro
Morreu nesta sexta-feira (30) aos 78 anos, Arnaldo Brevilieri, que era conhecido em Aquidauana como “Capeta”. O idoso fazia tratamento contra um câncer no fígado há 9 anos.
O apelido "carinhoso" era tão forte que alguns amigos nem sabiam seu nome de registro. Bastante conhecido na cidade, Arnaldo tinha uma picape Willis, amarela, e foi proprietário da Bateria Saturno, por 50 anos.
O idoso deixou quatro filhos, nove netos e quatro bisnetos. O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Aquidauana, às 16h, deste sábado (30).
Nota de Falecimento
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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